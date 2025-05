Occhiuto: «Se fossi presidente del Veneto penserei anch’io al terzo mandato»

l’intervento

ROMA «Se fossi il presidente del Veneto anche io, che non ci penso affatto a fare il terzo mandato, sarei tentato di fare il terzo mandato, non ci penso affatto perché credo che governare la Calabria sia ben più usurante». Lo ha affermato il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, che aprendo il suo intervento al festival delle regioni si è complimentato con il presidente della regione Veneto, Luca Zaia per l’organizzazione dell’evento. «Io ho cominciato, pensate, ero ipoteso, sono diventato iperteso, ho le acufene 24 ore su 24 perché ho avuto uno sbalzo di pressione che mi ha provocato l’acufene, una mosca che vedo continuamente nell’occhio sinistro, sono stato operato al cuore, però se fossi in Veneto la tentazione ce l’avrei», scherza Occhiuto. (Sim/Adnkronos)

