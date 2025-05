Calabria, «Fondi comunitari spesi anche per la sanità, una scelta strategica»

la replica

CATANZARO «La Regione Calabria, negli ultimi anni, ha dimostrato con grande efficacia e qualità di riuscire finalmente a utilizzare tutte le risorse comunitarie che provengono da Bruxelles. A differenza del passato, quando queste risorse venivano a volte rimandate indietro a causa di un incrostato e patologico deficit amministrativo, oggi i fondi comunitari sono impiegati in maniera intelligente con una verifica periodica e puntuale della qualità della spesa. Tali risorse sono destinate, per una chiara scelta strategica, anche alla nostra sanità, a beneficio del sistema sanitario e della salute dei cittadini. Non esiste alcun dubbio sul fatto che tutti i fondi europei elargiti dalla Regione Calabria vengano sottoposti a verifiche e a rendicontazioni stringenti. E non c’è nessun motivo di dubitare che anche all’Annunziata di Cosenza utilizzino in maniera legittima le risorse stanziate dalla Regione». È quanto si legge in una nota del Dipartimento Programmazione Unitaria della Regione Calabria, in relazione ad una dichiarazione della Cisl Medici.