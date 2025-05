«Il congresso del Pd passaggio rilevante per la costruzione dell’alternativa alla destra»

l’intervento

CATANZARO «Abbiamo celebrato un congresso regionale unitario. Questo è un passaggio politico rilevante che segna un nuovo inizio per la costruzione di un’alternativa credibile e progressista nella nostra regione». Lo afferma Giusy Iemma, presidente del Pd Calabria. «Durante i lavori, che – aggiunge la Iemma – hanno visto il coinvolgimento di 250 assemblee di circolo, è stata approvata la mozione “Generazione, Territorio, Identità, Futuro” di Nicola Irto, che interpreta pienamente la linea politica indicata dalla segretaria nazionale Elly Schlein e rilancia con forza l’idea di un Partito Democratico aperto, inclusivo e radicato nei territori. Nicola Irto, con senso di responsabilità e visione strategica, ha guidato in questi anni un percorso di rigenerazione politica del partito, ricucendo relazioni, costruendo unità, valorizzando competenze e restituendo al PD calabrese un ruolo di riferimento nell’opposizione alle destre e nella proposta di governo. Il suo impegno è stato determinante per avviare una nuova stagione di militanza, partecipazione e progettualità. Unità, radicamento territoriale e visione futura sono i pilastri su cui il Partito Democratico intende lavorare, con spirito rinnovato, per rafforzare la sua presenza in Calabria e contribuire a un progetto di cambiamento reale e inclusivo. Parlare di cambiamento oggi, in Calabria, non può essere solo un obiettivo generico: è una necessità storica e una responsabilità politica. Cambiamento significa liberare questa terra dalle reti clientelari e dalle disuguaglianze croniche che l’hanno penalizzata per troppo tempo. Significa costruire un modello di sviluppo fondato sulla giustizia sociale, sull’innovazione, sull’equità territoriale. Il cambiamento che vogliamo è radicale ma concreto: parte dalle persone, dai territori, dalle comunità che non chiedono privilegi ma pari opportunità. È un cambiamento che ha il coraggio di sfidare i poteri forti, di denunciare le inefficienze e le complicità, ma anche di proporre soluzioni credibili per il lavoro, la sanità, le infrastrutture, i diritti. In questa visione, la Calabria non è più una periferia da assistere, ma una risorsa da valorizzare. È parte essenziale del Mezzogiorno che può e deve diventare protagonista nel cambiare l’Italia e nell’indirizzare con più forza le politiche europee verso l’inclusione e la sostenibilità. Il Partito Democratico assume questo impegno con responsabilità e determinazione. Il congresso regionale – conclude Giusy Iemma – ha rappresentato non solo un momento di confronto interno, ma il segnale di una comunità politica che sceglie di ricostruire fiducia e partecipazione, rilanciando un progetto di governo alternativo alle destre, fondato su valori, competenze e ascolto del territorio. Il cambiamento in Calabria è possibile. Ma deve essere costruito, giorno dopo giorno, attraverso il lavoro delle amministratrici e degli amministratori, il protagonismo dei giovani, il coinvolgimento della società civile e il dialogo con tutte le forze che condividono l’idea di una regione libera, equa, protagonista».

