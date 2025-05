Catanzaro, Caserta: «Contro lo Spezia dovremo mettere il cuore oltre ogni limite»

la semifinale playoff

CATANZARO «Soltanto due squadre hanno fatto meglio dello Spezia in questa stagione. Solo per questo è favorito nella sfida contro di noi. Poi, ovviamente, c’è il campo e nelle due partite i nostri avversari dovranno dimostrare di essere superiori a noi. Sarà una partita difficile, ma i playoff sono sempre partite belle da giocare. Noi dovremo fare una grande prestazione, a partire da domani in casa». Ha esordito così Fabio Caserta, tecnico del Catanzaro, alla vigilia della semifinale playoff di andata contro lo Spezia, in programma domani sera al “Ceravolo”. Alla compagine ligure basteranno due pareggi per raggiungere la finale, ma il Catanzaro farà di tutto per invertire i pronostici. «Il morale del gruppo è ottimo – ha detto Caserta – a livello emotivo i ragazzi stanno bene, sono naturalmente felici di giocare una semifinale playoff per andare in serie A. Essere qui vuol dire aver fatto un percorso molto importante durante tutto il campionato. Il mio obiettivo è tenere un po’ a bada i ragazzi perché c’è tanta euforia, tanto entusiasmo, ed è giusto che sia così. Non vediamo l’ora di scendere in campo. Dovremo mettere il cuore oltre ogni limite per passare il turno contro una corazzata come lo Spezia». «Quella di domani – ha aggiunto Caserta – non credo sia la gara decisiva, sicuramente il risultato influenzerà la partita di ritorno».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato