Droga ed estorsioni, 10 arresti nel Napoletano

la rete criminale

NAPOLI Dieci persone ritenute legate al clan De Rosa di Qualiano sono state arrestate dai carabinieri di Giugliano in Campania nell’ ambito di indagini coordinate dalla procura di Napoli. I militari hanno notificato un’ordinanza cautelare emessa su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia con la quale il gip ha disposto sette arresti in carcere e tre ai domiciliari. I reati, contestati a vario titolo, sono associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti nonché di concorso in estorsione consumata e tentata, delitti aggravati dal metodo mafioso, avendo gli indagati evocato la forza di intimidazione del clan De Rosa, egemone sul territorio di Qualiano, e dalla finalità di agevolare detta organizzazione criminale. Gli investigatori dell’arma hanno documentato numerose estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. Inoltre sarebbe emersa anche l’esistenza di un gruppo organizzato che avrebbe realizzato una vasta serie di cessioni di droga.

