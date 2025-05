La presentazione

REGGIO CALABRIA Una meravigliosa vista sullo Stretto e sul lungomare Italo Falcomatà, il “Chilometro più bello d’Italia”, ha fatto da cornice alla conferenza stampa “Reggio Destinazione”, tenutasi questa mattina nella terrazza del Museo Archeologico Nazionale. Quale miglior luogo di questo, casa dei Bronzi di Riace, simbolo della Calabria nel mondo, per lanciare l’ambizioso progetto che mira a promuovere il territorio reggino attraverso nuovi strumenti.





Come diventare “Cuore del Mediterraneo”

Per rilanciare Reggio Calabria saranno fondamentali quattro diversi aspetti: il miglioramento dei servizi, l’attrazione di investimenti, la destagionalizzazione e l’aumento dei flussi di incoming turistico. Concetti evidenziati a margine della conferenza da Alfredo Accatino, direttore creativo della Filmmaster, agenzia di fama mondiale che ha realizzato uno studio strategico per la valorizzazione a livello nazionale e internazionale della città. «È un’opportunità per Reggio, i reggini, le imprese e i giovani, perché dà la possibilità di trasformare la città in un hub di comunicazione turistica. Reggio – ha sottolineato Accatino – deve diventare un punto di partenza anche sui social per venire a vedere il tramonto più bello d’Italia, nel centro del Mediterraneo».

Un’esperienza totalizzante alla base

La chiave per far diventare Reggio Calabria vero cuore pulsante del Mediterraneo sarà fornire a chi arriva in riva allo Stretto un’esperienza totalizzante, attraverso il cibo, il paesaggio, la cultura, lo sport e l’accoglienza reggina. «L’idea è individuare delle peculiarità che la città possiede ed esaltarle», ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà. Da questa base partono dunque nuove forme di turismo basate sugli agrumi come il bergamotto, tipico del territorio, oppure sui tramonti. Reggio è infatti una terrazza sulla Sicilia, sulle Eolie, sull’Etna, un posto unico in Italia. Dunque, per celebrare il momento in cui il sole cala, regalando un panorama mozzafiato, da questa estate prenderà al via anche Sunsetland, il cui logo è stato presentato oggi in anteprima. Un festival dedicato interamente al tramonto, che si propone di diventare un momento di aggregazione unico nel suo genere e adatto a tutti. Per una nuova Reggio “Cuore del Mediterraneo” però c’è bisogno di tutti: il Comune e i privati dovranno fare la loro parte, al resto poi ci penserà la vista panoramica più bella d’Italia.

