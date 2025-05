Ancora successi per l’Invictus Boxing Club

l’evento catanzarese

CATANZARO Un periodo impegnativo ma davvero soddisfacente per l’Invictus Boxing Club di Catanzaro impegnata su vari fronti. Domenica scorsa nella splendida cornice della sede del Boxing Club catanzarese si è svolta una manifestazione interregionale “Calabria – Campania – Lombardia” dove con 8 vittorie, 1 pari e 2 sconfitte l’Invictus si aggiudica il confronto. I pugili catanzaresi si sono distinti dimostrando ancora una volta l’ eccellente lavoro svolto dai tecnici che seguono i ragazzi con impegno e passione.

La manifestazione è stata anche l’occasione per premiare Giuseppe Nesticò e Luca Gallina, sempre del team Invictus, che recentemente hanno conseguito il titolo di campioni regionali Under 19 nelle rispettive categorie di peso.



Anche il settore giovanile si è distinto durante l’ultimo criterium regionale di Lamezia. I pugili Invictus hanno infatti conquistato il primo posto nella categoria canguri. I criterium decreteranno la partecipazione alla Coppa Italia dove l’Invictus negli ultimi anni ha sempre avuto una buona rappresentanza. Infine l’Invictus festeggia la convocazione del tecnico Valentina Anania in nazionale, che ha preso parte al 1 Raduno “Ricerca del talento” femminile 2025.

