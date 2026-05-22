Condannato in via definitiva, passa ai domiciliari un 60enne di Limbadi

il provvedimento

VIBO VALENTIA I Carabinieri della Stazione di Limbadi hanno dato esecuzione ad un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 19 maggio 2026 dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Vibo Valentia. Il provvedimento ha riguardato un uomo del luogo, classe 1966, residente nella frazione Caroni del comune di Limbadi, destinatario della misura per l’espiazione di una pena detentiva della durata di 6 mesi, conseguente ad una sentenza divenuta irrevocabile. La misura della detenzione domiciliare è stata concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. La condanna riguarda il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove espierà la pena in regime di detenzione domiciliare, come disposto dall’Autorità Giudiziaria procedente.