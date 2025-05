«Nell’azione di contrasto alla ‘ndrangheta lo Stato dimostra di essere forte»

operazione “millenium”

LAMEZIA TERME «Prosegue senza sosta l’efficace e determinata azione delle forze dell’ordine nel contrasto alla ‘ndrangheta. Esprimo il mio più sentito ringraziamento ai Carabinieri e alla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria per la brillante maxi operazione che ha portato oggi all’arresto di 97 persone, indagate per reati gravissimi che minacciano la sicurezza e la convivenza civile nelle nostre comunità». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. «Questa importante iniziativa – afferma ancora Occhiuto – rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata e testimonia la forza dello Stato nella difesa della legalità. Confidiamo che l’iter giudiziario faccia piena luce sulle responsabilità individuali, assicurando giustizia con rigore e trasparenza. La Regione – conclude Occhiuto – continuerà a sostenere con convinzione l’azione delle autorità giudiziarie e investigative, collaborando in ogni sede per costruire un futuro più sicuro, giusto e prospero per tutti i calabresi». Secondo il ministro della Difesa, Maurizio Crosetto, l’operazione coordinata dalla Dda di Reggio rappresenta «un risultato importante che conferma l’impegno quotidiano e determinato delle Istituzioni nella lotta alla criminalità organizzata. Grazie alla magistratura, ai nostri carabinieri, alle donne e uomini in uniforme che servono lo Stato con coraggio e professionalità, a difesa della legalità e sicurezza dei cittadini. La lotta alle mafie continua. Questa operazione è un segnale chiaro: nessun territorio sarà mai abbandonato alla criminalità. Lo Stato non arretra». «Il maxi blitz condotto oggi dai carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, contro alcune delle più importanti cosche calabresi che gestivano, con un’alleanza tra i locali dei tre mandamenti, un vasto traffico di stupefacenti, è il risultato dello straordinario lavoro portato avanti dagli inquirenti e dalle forze dell’ordine contro le organizzazioni mafiose, scrive a sa volta su X la presidente della commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo congratulandosi con l’Arma dei Carabinieri e con la Dda di Reggio Calabria «per questo importante colpo inflitto alla ‘ndrangheta e alle sue più insidiose politiche ramificazioni».

