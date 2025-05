Spezia-Catanzaro, via alla vendita dei biglietti per i tifosi giallorossi

la semifinale playoff

CATANZARO Mentre al “Ceravolo” si respira l’aria densa delle grandi notti, con il Catanzaro impegnato stasera nell’andata dei playoff contro lo Spezia, comincia già a prendere forma anche la spedizione giallorossa verso La Spezia. La gara di ritorno, in programma domenica 25 maggio alle ore 19:30 allo stadio “Alberto Picco”, potrebbe essere decisiva per il destino della stagione: in palio c’è un pezzo di Serie A. E per i tifosi delle Aquile è il momento di preparare la trasferta.

È attiva da oggi mercoledì 22 maggio, infatti, la prevendita dei biglietti per il Settore Ospiti dell’impianto ligure, con una disponibilità complessiva di 1.471 posti in Curva Ospiti. I tagliandi saranno acquistabili esclusivamente dai possessori della Tessera di Fidelizzazione U.S. Catanzaro: una misura ormai consueta nelle partite a rischio e adottata su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. Il costo del biglietto è di 16,50 euro più commissioni, senza agevolazioni o sconti di alcun tipo legati a sesso o fascia d’età.

La vendita sarà attiva fino alle ore 19 di sabato 24 maggio, presso il sito ufficiale Vivaticket e i punti vendita Vivaticket abilitati su tutto il territorio nazionale.

Importante sottolineare che il giorno della partita i botteghini dello stadio Picco non emetteranno biglietti per il settore ospiti, in linea con quanto previsto dalla normativa ministeriale in materia di ordine pubblico. È dunque fondamentale che chi intende seguire il Catanzaro in Liguria si organizzi per tempo e provveda all’acquisto entro i termini stabiliti.

