Conte: «Campo largo? Noi difendiamo i nostri valori, altrimenti andiamo soli»

la tappa a rende

RENDE Campo largo a Lamezia sì e a Rende no, e alle regionali? “Pur di non disperdere il nostro patrimonio di valori siamo disposti ad andare da soli, anzi anche a non partecipare proprio”. Giuseppe Conte arriva a Rende per sostenere la candidata sindaca Rossella Gallo, appena dopo la tappa lametina. Per la corsa a Palazzo Campanella è ancora presto e all’ex premier non piace la definizione di campo largo per l’alleanza di centro-sinistra, ma non si sottrae al tema.

Poi in una piazza dell’Unità d’Italia che va via via riempiendosi arrivando a contenere più di 300 persone, Conte tira la volata all’unica candidata donna tra i cinque in campo oltre Campagnano: “La sfida non è semplice, Rossella non ha promesso posti di lavoro né ha incontrato comitati d’affare e non gode di pacchetti di voto clientelare – dice – siamo messi male? No, siamo messi bene perché vogliamo alzare la testa: per noi la politica non è costruire apparati di potere, e dal 2018 non siamo cambiati, gli altri hanno avuto una mutazione genetica mentre noi abbiamo adottato anticorpi contro la malapolitica”.

La platea si infiamma e non può mancare il momento delle strette di mano e dei selfie dopo il comizio del leader del MoVimento 5 Stelle.

Il sogno è di ripetere il risultato delle politiche del 2022, fa capire Anna Laura Orrico: “Con noi – afferma la parlamentare cosentina dal palco – ci sono i veri giovani, non chi si fa cooptare da chi ha rovinato questa città”, quello che il consigliere regionale Davide Tavernise definisce “il disastro amministrativo di Rende. Vogliamo voltare pagina e anche un consigliere in più nei territori è importante”. In piazza Unità, storica tappa delle campagne principiane che si concludevano nel centro storico (“ma loro ieri sera erano di meno” annota più d’uno confrontando le presenze), parlano i deputati Riccardo Tucci ed Elisa Scutellà che invoca “il voto libero” come Vittoria Baldino (“quella di domenica – dice – non è una campagna per il Comune ma per la libertà di Rende da chi l’ha governata considerandola proprietà privata, i rendesi spezzino le catene del ricatto, c’è gente che ci voterebbe ma non lo fa per paura, noi non scambiamo voti ma idee”). Ogni partito aveva fornito ai propri militanti un orario diverso (17, 17.30 e 18), le transenne che sbarrano l’accesso in auto non invogliano chi non vuole o non può avvicinarsi a piedi, ma alla fine il colo d’occhio ci sarà. Gli attivisti referendari fanno volantinaggio per l’8/9 giugno.

Mancano le bandiere di Alleanza Verdi Sinistra ma non quelle della Palestina. Dopo il segretario regionale di Avs, Ferdinando Pignataro, tocca a Maurizio Acerbo segretario nazionale di Rifondazione comunista che incassa l’applauso più lungo proprio quando solidarizza con il popolo palestinese “che subisce il genocidio a Gaza, mentre il governo fascista sostiene Netanyahu. Noi – conclude – siamo come Pertini che non strinse la mano di Ariel Sharon dicendo che era sporca di sangue”.

Chiara Appendino parla di “comunità tradita e ferita, ma Rende merita di più”.

“Gli altri hanno costruttori di palazzi – le fa eco la candidata sindaca Rossella Gallo – mentre con noi ci sono i costruttori di futuro. Alziamo la testa, l’unica alternativa è andare a votare e votare noi: siamo persone pulite oltre che competenti. E siamo l’unico fronte progressista in campo”. (e.furia@corrierecal.it)