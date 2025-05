Dalla lite condominiale alla rissa: arrestato militare 45enne

LA VICENDA

COSENZA Una lite condominiale a Corigliano-Rossano degenerata in violenza, è culminata nell’arresto di un militare dell’Esercito di 45 anni. L’uomo, sposato, è accusato di aver gravemente ferito un vicino, ora ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, il diverbio, scaturito da motivi di convivenza condominiale, sarebbe sfociato in un’aggressione fisica. Dopo l’episodio, il militare si sarebbe poi allontanato alla volta di Cosenza, dove è stato intercettato e fermato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Durante il controllo del veicolo, i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 7. 65 con matricola abrasa. Da qui è scattata, così, una perquisizione domiciliare che ha portato al ritrovamento di una seconda arma da fuoco. Nell’ambito della perquisizione personale, è stata inoltre trovata una modica quantità di marijuana, probabilmente per uso personale. Alla luce della gravità dei fatti e del possesso illecito di armi, il 45enne è stato arrestato. Le indagini, coordinate dalla Procura di Cosenza, sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’aggressione e per accertare eventuali ulteriori responsabilità, inclusa la detenzione abusiva delle armi da fuoco