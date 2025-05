Road to Cirella. Al via le iscrizioni per l’assalto all’isola di fine giugno

tra nuoto e turismo

COSENZA È ufficiale! Sono aperte da qualche ora le iscrizioni all’evento sportivo più atteso dell’estate: il 28 e 29 giugno tutti all’Assalto all’Isola di Cirella – VI° Trofeo Isola di Cirella. Anzianotti ASD invita a una sfida mozzafiato tra adrenalina pura e passione per il nuoto in acque libere.

La competizione è rivolta ad agonisti, master e atleti Fisdir (Federazione Sportiva Paralimpica) ed è organizzata dalla società cosentina in collaborazione con FIN Calabria. In programma due giorni di sport con il consueto contorno di musica e intrattenimento, in uno dei tratti più suggestivi della Calabria: la Riviera dei Cedri. L’Isola di Cirella, nel comune di Diamante (CS), immersa in acque cristalline, habitat ideale della preziosa posidonia oceanica, è la cornice perfetta per questa manifestazione.

Appuntamento dunque sabato 28 giugno per la gara sulla distanza di un miglio, mentre domenica 29 giugno si prosegue con la gara di 3 km che vedrà gli atleti impegnati nel periplo dell’isola. Sport ma anche natura, turismo e divertimento sono gli ingredienti principali del Trofeo Isola di Cirella. Così come l’ormai ambitissimo e iconico Pacco Gara, lo zaino che contiene prodotti tipici e doni offerti dagli sponsor della competizione. La gara è valida per il campionato italiano acquelibere.

Info iscrizioni e contatti: 346 1700023 (Rosario), https://portale.federnuoto.it/gare e www.anzianotti.com.

