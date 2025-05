Trofeo Berretti, la Primavera del Catanzaro sfida il Lecco in finale

calcio giovanile

FIRENZE Saranno le formazioni Primavera di Lecco e Catanzaro, dopo la promozione in Primavera 2 conquistata nei play-off, a contendersi domani 24 maggio cinquantasettesimo Trofeo “Dante Berretti”. Un evento che si disputerà allo stadio Mirabello e che rientra nel calendario di appuntamenti promossi e sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna. Due percorsi diversi, quelli intrapresi dalle squadre per arrivare alla finalissima del 24 maggio: il Lecco, piazzatosi al quinto posto nel girone A, è partito dall’ultimo piazzamento utile per accedere ai play-off, facendosi strada tra Carrarese, Pro Patria e Mantova, tutte eliminate dal club lombardo, per festeggiare la promozione; i giallorossi calabresi, invece, forti del primo posto nella stagione regolare, hanno affrontato e sconfitto il Gubbio direttamente in Finale, conquistando l’accesso al campionato Primavera 2. La sfida si giocherà in gara unica, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità, a cui si potrà assistere gratuitamente allo Stadio Mirabello. Fischio d’inizio in programma alle 15:30 e diretta, con prepartita e cerimonia di premiazione, sul canale YouTube della Serie C. Ad arricchire il pomeriggio, le premiazioni di Carpi e Arezzo, promosse in Primavera 3 grazie alle vittorie nei Playoff di Primavera 4.

Foto Us Catanzaro

