Il Consiglio regionale convocato per martedì 27 maggio

l’assemblea

REGGIO CALABRIA Il presidente Filippo Mancuso ha convocato il Consiglio regionale per martedì 27 maggio, alle ore 14. Tredici i punti all’ordine del giorno: 1 – Proposta di provvedimento amministrativo n. 216/12^, di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, recante: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2025- 2027, esercizio 2025, del Consiglio regionale della Calabria” – (Relatore: Consigliere Cirillo); 2 – Proposta di provvedimento amministrativo n. 212/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2025-2027 dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria (Aterp Calabria)” – (Relatore: Consigliere Montuoro); 3 – Proposta di provvedimento amministrativo n. 213/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2025-2027 dell’Azienda Calabria Verde” – (Relatore: Consigliere Montuoro); 4 – Proposta di legge n. 325/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Tavernise, Gentile, Talerico, Muraca, recante: “Istituzione della rete dei Borghi della Calabria” – (Relatore: Consigliere Gentile); 5 – Proposta di legge n. 332/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Mannarino, Straface, recante: “Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attivita’ del soccorritore, dell’autista soccorritore e del tecnico della centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera” – (Relatore: Consigliere Mannarino); 6 – Proposta di legge n. 268/12^, di iniziativa del Consigliere regionale Giannetta, recante: “Istituzione del Registro regionale dei pazienti diabetici in Calabria” – (Relatore: Consigliere Giannetta). Gli altri punti sono: 7 – Proposta di legge n. 189/12^, di iniziativa dei Consiglieri Molinaro, Gelardi, Mancuso, Raso, Mattiani, Alecci, recante: “Unita’ di Pedagogia Scolastica per lo sviluppo della comunita’ educante e per la promozione del diritto all’educazione e all’istruzione nel Regione Calabria” – (Relatore: Consigliere Molinaro); 8 – Proposta di provvedimento amministrativo n. 214/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Approvazione Piano Territoriale Triennale (PTT) 2025/2027 e Schema di Protocollo di Intesa per il sostegno e lo sviluppo regionale dell’Istruzione Tecnologica Superiore – ITS Academy” – (Relatore: Consigliere Straface); 9 – Proposta di provvedimento amministrativo n. 217/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Modifica del cronoprogramma relativo alle procedure e ai provvedimenti amministrativi per la definizione del Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa contenuto nel documento “Indirizzi regionali per la programmazione e la definizione del dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa – Linee Guida per il triennio 2024/2025 – 2026/2027″ approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 336 del 21/07/2023” – (Relatore: Consigliere Straface); 10 – Proposta di legge n. 283/12^, di iniziativa del Consigliere regionale Montuoro, recante: “Istituzione della Riserva naturale regionale del fiume Vitravo e delle grotte rupestri di Verzino” – (Relatore: Consigliere Montuoro); 11 – Proposta di legge n. 308/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Mancuso, Montuoro, recante: “Istituzione della Riserva Naturale Regionale di Trinchise” – (Relatore: Consigliere Montuoro); 12 – Proposta di legge n. 328/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Montuoro, Mancuso, recante: “Istituzione della riserva naturale regionale “Le Dune di Giovino” – (Relatore: Consigliere Montuoro); 13 – Mozione n. 116 a firma dei Consiglieri regionali Molinaro, De Francesco, Mannarino, Montuoro “Azioni di Sostegno, promozione e iniziative culturali della Regione Calabria per la valorizzazione della figura di Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore”.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato