Cosenza, doppio futuro tra Lorica e trattative: il club rompe il silenzio

l’annuncio

COSENZA Dopo oltre una settimana di silenzio, il Cosenza Calcio rompe l’attesa con un improvviso squillo sui propri canali social. Un breve messaggio, ma significativo: la società fa sapere di essere al lavoro per organizzare la preparazione atletica della stagione 2025/26 “sull’altopiano silano, nella bellissima Lorica” – come anticipato nei giorni scorsi dal Corriere della Calabria. Un annuncio che guarda al futuro e che sembra voler tracciare una linea di continuità da parte dell’attuale dirigenza. Ma nel post c’è spazio anche per un aggiornamento sulle vicende societarie: “Nel frattempo le trattative per la cessione proseguono positivamente”, si legge. Un futuro, quindi, che si muove su due binari: quello operativo, ancora nelle mani della gestione attuale, e quello societario, proiettato verso un possibile cambio di proprietà. (f.v.)

Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato