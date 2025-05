Elezioni in Calabria, alle 12 affluenza in calo al 13,62%

amministrative 2025

L’affluenza registrata, complessivamente, in Calabria alle ore 12 nel turno delle amministrative che interessa 17 comuni della regione, 4 dei quali con popolazione superiore a 15mila abitanti è del 13,62%. A Lamezia Terme, il più popoloso Comune della regione chiamato al voto per eleggere sindaco e Consiglio comunale, si sono recati alle urne il 13,58% degli aventi diritto, contro il 14,57% di 5 anni fa. In calo l’affluenza a Rende, dove ha votato il 15,48% contro il 20,88 della precedente tornata elettorale. A Cassano allo Ionio l’affluenza è stata dell’11,91% contro il 14.45% di 5 anni fa e a Isola Capo Rizzuto del 13,39 contro il 14,89.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato