Elezioni in Calabria, Aieta e Lo Moro i primi candidati sindaco a votare – FOTO

election day

È il giorno delle elezioni per i 17 comuni calabresi chiamati al rinnovo del consiglio comunale e alla scelta del sindaco che resterà in carica per i prossimi cinque anni. Operazioni di voto che sono iniziate stamattina alle 7 e continueranno per tutta la giornata fino alle 23 di stasera, per poi riprendere domani dalle 7 alle 15. I primi tra i candidati a sindaco a votare nei rispettivi seggi sono stati Doris Lo Moro, candidata a sindaco del centrosinistra a Lamezia Terme, e Giuseppe Aieta, candidato per la lista “Insieme per Cetraro” nel comune cosentino.

