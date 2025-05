Ermanno Quintieri brilla al Red Bull Ring con il primo podio in Porsche

Porsche Cup Suisse

Un fine settimana ricco di emozioni per il giovane pilota calabrese Ermanno Quintieri, originario di Cosenza, che dal 22 al 24 maggio ha gareggiato nella seconda tappa della Porsche Cup Suisse sul prestigioso circuito del Red Bull Ring in Austria.

Al suo primo anno di gare su auto da corsa, dopo una brillante carriera nel karting, il diciassettenne – il più giovane pilota in griglia – ha messo in mostra tutto il suo talento, centrando un risultato straordinario nella sua seconda gara assoluta nel campionato.

Le condizioni del weekend non hanno certo facilitato il lavoro del pilota calabrese: le prove libere del giovedì sotto una pioggia torrenziale, hanno reso complicato imparare il tracciato, completamente nuovo per il pilota calabrese della omnia racing/ Ghinzani motorsport. Anche il venerdì mattina si è corso sul bagnato, con condizioni meteo instabili e poche opportunità per girare sull’asciutto. Tuttavia, sabato, giorno delle gare, la pista si è presentata asciutta, permettendo a Ermanno di affrontare la competizione in condizioni ottimali.

Al volante della Porsche 911 GT3 Cup (992) – una vettura da competizione dotata di oltre 500 cavalli, trazione posteriore e cambio sequenziale, sviluppata specificamente per i monomarca Porsche – ha affrontato il tecnico tracciato austriaco con grande grinta e determinazione.

In qualifica ha ottenuto la nona posizione, con distacchi molto contenuti dalle prime posizioni, confermando così il suo ottimo potenziale.

In Gara 1, partito dalla quarta fila in griglia,ha messo in campo un’ottima prestazione, mantenendo un ritmo competitivo per tutta la corsa e conquistando una robusta quinta posizione al traguardo. Un risultato di spessore, soprattutto considerando la limitata esperienza sul circuito e le condizioni meteo avverse.

Il vero capolavoro sportivo però è arrivato in Gara 2: scattato dalla nona posizione, ha dato vita a una rimonta spettacolare, con sorpassi decisi e un passo gara costante. Il risultato finale è una straordinaria terza posizione, che vale il primo podio in carriera in Porsche e il titolo di miglior pilota italiano al traguardo.

“Non conoscevo la pista e con tutta la pioggia è stato difficile trovare il ritmo – ha dichiarato Quintieri – ma ho cercato di imparare il più possibile il tracciato fin da subito. Gara 1 è stata molto positiva, mi ha dato fiducia. E in Gara 2 ho dato tutto. Salire sul podio alla mia seconda gara è un sogno che si realizza. Ringrazio il mio team e tutte le persone che mi supportano ogni giorno”.

Il prossimo appuntamento della Porsche Cup Suisse sarà ancora più speciale: si correrà in Italia, sul leggendario circuito di Imola, nei giorni 20, 21 e 22 giugno. Una pista storica e tecnica, tra le più iconiche al mondo, che appena una settimana fa ha ospitato anche il Gran Premio di Formula 1.

