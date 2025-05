Trovato il corpo di un 52enne in un casolare abbandonato nel Catanzarese

il fatto

CATANZARO Il corpo di un 52enne scomparso dal 21 maggio scorso a Centrache, in provincia di Catanzaro, è stato trovato oggi all’intero di un casolare abbandonato situato nello stesso comune. A trovarlo sono stati alcuni abitanti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per il recupero della salma, ed i carabinieri per stabilire le cause del decesso. Dopo la segnalazione della scomparsa di Onofrio Sinopoli, i vigili del fuoco hanno attivato il piano provinciale per la ricerca di persona dispersa. Nella zona sono state inviate squadre operative dalla sede centrale di Catanzaro e dal distaccamento di Chiaravalle Centrale, supportate da un’unità di comando locale e da personale specializzato nelle ricerche. Sono state impiegate anche unità cinofile e droni oltre ad un elicottero, ma senza esito. Fino ad oggi, quando il cadavere dell’uomo è stato individuato nel casolare. (Ansa)

