Annunziato “Tito” Nastasi è il nuovo sindaco di Melito Porto Salvo

il primo verdetto

MELITO PORTO SALVO Melito Porto Salvo ha un nuovo primo cittadino: si tratta di Annunziato “Tito” Nastasi, eletto alla guida del Comune dopo una tornata elettorale caratterizzata da un’unica candidatura in corsa. Sostenuto dalla lista civica “Melito Bene Comune”, Nastasi ha ottenuto la nomina superando la soglia minima di partecipazione del 40%, come previsto dalla normativa per i casi in cui vi sia un solo candidato. Il quorum è stato raggiunto nella serata di domenica, con un’affluenza registrata al 43,02% entro le ore 23.

L’assenza di una competizione vera e propria è dovuta all’esclusione della lista avversaria, “L’Onda del Riscatto”, guidata da Patrizia Crea. I ricorsi presentati dal gruppo escluso sono stati rigettati sia dal Tribunale Amministrativo Regionale che dal Consiglio di Stato, lasciando campo libero a Nastasi.

Già vicesindaco nell’amministrazione Costantino, Nastasi si è presentato ora con una squadra formata da sedici candidati consiglieri. La sua elezione segna anche la fine del periodo di commissariamento che ha interessato il Comune a partire dal 2024.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato