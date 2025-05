Cassano, Iacobini: «Segnale di discontinuità, ma ora serve l’aiuto di tutti»

IL COMMENTO A CALDO

CASSANO ALLO IONIO «Aspettiamo che i dati si consolidino, ma emerge questa tendenza, cioè quella della discontinuità di un’amministrazione comunale che viene in qualche modo severamente bocciata dall’elettorato. Resta adesso da capire se già questa sera sarà possibile dare un nuovo governo a questa città o se sarà necessario attendere il ballottaggio, anche se i dati che vanno pian piano consolidandosi sembrano dare alla nostra coalizione un sufficiente margine di vantaggio». È il commento a caldo di Gianpaolo Iacobini, attualmente nettamente in testa nella corsa alla guida di Cassano allo Ionio.

Secondo Iacobini la sua «è una coalizione nata proprio per affermare anche un modo diverso di intendere di fare la politica. La città ha premiato questo modo di questa visione, non ho sassolini da togliere dalle scarpe ma un appello da lanciare a quella parte di città che non ha scelto legittimamente me e la mia coalizione per dire che, se la vittoria dovesse essere confermata, naturalmente ci sarà bisogno di tutti, anche di quella parte di città ed è un abbraccio che noi cercheremo al più presto perché questa città si salva e cresce soltanto se staremo insieme, se saremo uniti».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato