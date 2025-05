Il miglior ricercatore under 40 in Ingegneria geotecnica viene dall’Unical

Il primato mondiale

COSENZA Il miglior ricercatore under 40 al mondo in Ingegneria geotecnica sismica viene dall’Università della Calabria. Si chiama Paolo Zimmaro, ed è il primo italiano ad aver mai ricevuto questo prestigioso riconoscimento.

Zimmaro entra nel gotha dei ricercatori

Il professor Paolo Zimmaro del Dipartimento di Ingegneria dell’ambiente dell’Università della Calabria è stato insignito del prestigioso TC203 Young Researcher Award, conferito ogni due anni dalla Società internazionale di Meccanica dei terreni e Ingegneria geotecnica (ISSMGE). Il riconoscimento, istituito nel 2012, premia giovani ricercatori sotto i 40 anni che si sono distinti per l’eccellenza nella ricerca e per contributi significativi nel campo dell’ingegneria geotecnica sismica. È la prima volta che un ricercatore italiano riceve questo premio. Il professor Zimmaro si unisce così a una ristretta élite accademica internazionale che annovera, tra i precedenti vincitori, scienziati oggi in servizio presso istituzioni d’eccellenza come ETH di Zurigo, Berkeley e Caltech della California e altri centri di ricerca di rilievo mondiale.

Chi è Paolo Zimmaro

Paolo Zimmaro è cresciuto a Paola, ha conseguito la laurea triennale e magistrale in Ingegneria civile presso l’Unical e sempre in Calabria ha svolto il dottorato di ricerca in Ingegneria geotecnica. Ha maturato una significativa esperienza internazionale, lavorando come ricercatore e docente presso l’Università della California, Los Angeles (UCLA), con cui tuttora collabora come Research Affiliate presso il “B. John Garrick Institute for the Risk Sciences”. Il premio conferito al professor Zimmaro rappresenta anche un importante riconoscimento per tutta l’Università della Calabria, che negli ultimi anni ha puntato molto sull’attrazione di talenti internazionali e sul rientro di ricercatori italiani e calabresi altamente qualificati. Nel 2020, infatti, Zimmaro ha scelto di lasciare la sua posizione all’Università della California (UCLA) per accettare la chiamata dell’Unical. In una lettera indirizzata al rettore Nicola Leone, aveva espresso entusiasmo per l’opportunità di contribuire alla crescita dell’Ateneo e di applicare le sue competenze in una regione, la Calabria, caratterizzata da elevata sismicità e quindi ideale per le sue ricerche nel campo dell’ingegneria geotecnica sismica.

Le parole del rettore

«L’Unical punta con forza sul rientro dei cervelli – ha commentato il rettore dell’Unical Nicola Leone – e ha messo in campo politiche concrete per favorire il reclutamento di qualità. Siamo orgogliosi del professor Zimmaro e di questo prestigioso riconoscimento internazionale, che rappresenta non solo un traguardo personale di altissimo livello, ma anche una conferma della qualità dei piani di assunzione realizzati dall’Università della Calabria. Il suo successo dimostra, inoltre, come i nostri giovani talenti siano in grado di affermarsi nei più autorevoli contesti scientifici globali, contribuendo a rafforzare la reputazione del nostro Ateneo nel mondo».

