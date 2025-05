Aeroporto di Reggio Calabria, entro fine anno la nuova area partenze – FOTO E VIDEO

infrastrutture e trasporti

REGGIO CALABRIA «Per fine anno quest’aeroporto di Reggio Calabria avrà una bellissima area partenze, come quella di Lamezia Terme». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in una storia sui suoi canali social mentre visita il cantiere avviato nell’aeroporto di Reggio Calabria. «La faremo in sei mesi anche qui, perché – ha aggiunto Occhiuto – gli aeroporti sono il biglietto da visita della Calabria. Reggio merita un bellissimo biglietto da visita. Stiamo cambiando tutto, passo dopo passo». (c. a.)





Ecco come sarà:

