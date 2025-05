Falerna, va alla Guardia medica e non trova il medico: uomo muore in piazza poco dopo

il caso

FALERNA Il sindaco di Falerna Francesco Stella ha scritto ha scritto al Commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro, alla Regione Calabria, al Prefetto e al Procuratore della Repubblica per denunciare quello che definisce un nuovo episodio di «inaudita gravità». «Sabato 24 maggio – scrive il sindaco –, da quanto riferitomi, un signore abitante a Falerna accusava malesseri fisici e pertanto nel tardo pomeriggio si recava presso il Servizio di Continuità Assistenziale per chiedere un supporto, ma non trovava il medico addetto; dopo un po’ nella pubblica piazza di Falerna avveniva il decesso» del signore. Secondo il primo cittadino anche un addetto della Polizia Locale avrebbe accertato l’assenza del medico nella struttura. «Tutto ciò è assolutamente intollerabile – continua il sindaco – i comportamenti denunciati costituiscono un serio pregiudizio per la salute dei cittadini ed oltretutto in tanti si chiedono se un tempestivo ed accurato intervento del medico preposto su colui che chiedeva soccorso, avrebbe potuto evitare quanto accaduto. È chiaro che quanto descritto merita una pronta ed immediata soluzione, così come è doveroso che l’Autorità giudiziaria accerti e sanzioni ogni ipotesi di reato per quanto successo». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato