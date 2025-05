L’assemblea a Cosenza

COSENZA Si è conclusa la quinta assemblea distrettuale del Distretto 2102 del Rotary per il prossimo anno sociale, nel quale i rotariani calabresi saranno guidati dal governatore eletto Dino De Marco. Una “tre giorni” di intenso lavoro per i nuovi quadri dirigenti dei 52 Club della nostra Regione, che si sono riuniti al teatro “Alfonso Rendano” per completare il percorso di formazione in vista delle attività che partiranno il prossimo primo luglio.

I punti salienti della kermesse

Si è trattato di un appuntamento «molto proficuo e ricco di spunti interessanti. Sono convinto – commenta il governatore eletto De Marco – che la classe dirigente rotariana riuscirà a raggiungere gli obiettivi fissati per contribuire allo sviluppo delle nostre comunità locali nell’anno sociale ormai alle porte». Nel suggestivo teatro di Cosenza, il colpo d’occhio è stato straordinario, per l’eleganza della location, per la platea gremita e per l’emozione di uno dei momenti più alti e solenni dell’attività distrettuale. Nel proprio discorso, il governatore eletto De Marco ha indicato le linee programmatiche del prossimo anno, indirizzando i club calabresi del Rotary verso “il Rotary di domani”, non a caso slogan dell’assemblea e obiettivo da perseguire “uniti”. Un vero e proprio “viaggio” – che sarà il tema di fondo del prossimo anno rotariano – da percorrere all’insegna di tre valori molto cari a De Marco: “Gentilezza, mitezza e rispetto”. Il governatore eletto ha voluto «ringraziare lo staff distrettuale 2025-2026 per il lavoro svolto fin qui» e ha reso note alcune delle più importanti progettualità del Distretto 2102, mettendo in risalto la promozione della legalità e l’attenzione al tema sanitario: la medicina digitale, la prevenzione, gli screening e i trapianti. E ancora, il Distretto ha già in cantiere progetti finalizzati a promuovere l’occupabilità dei giovani in settori innovativi e trainanti. Inoltre, intende continuare il proprio servizio ai territori, con un processo di formazione continua per tutti i dirigenti e un lavoro capillare fondato su un sistema meritocratico e utile per la società. In questa tre giorni si sono alternati sul palco dirigenti rotariani con importanti incarichi europei, che hanno condiviso con gli altri soci la loro esperienza mettendo al centro i progetti di servizio per l’anno rotariano 2025-2026. La parte finale dell’assemblea è stata dedicata al piano strategico del Distretto e al piano strategico dei club, con la presentazione del nuovo bando per le sovvenzioni distrettuali in scadenza nel settembre 2025.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato