Sapia (Cisl Cosenza): «Congratulazione ai sindaci eletti, strategico favorire percorsi di confronto locale»

l’augurio

Michele Sapia, Segretario Generale Ust Cisl Cosenza, si congratula per l’elezione al primo turno, con i sindaci della provincia di Cosenza che hanno ottenuto la fiducia dei cittadini già al termine della prima tornata elettorale del 25 e 26 maggio, e rivolge loro gli auguri di buon lavoro per il mandato appena avviato. «Sarà fondamentale consolidare le buone relazioni e auspichiamo che questa nuova fase amministrativa sia caratterizzata da un confronto costruttivo con le organizzazioni sindacali finalizzato a rafforzare la coesione e il benessere delle comunità locali. In un momento di crescente complessità sociale ed economica, riteniamo fondamentale che le amministrazioni comunali investano maggiormente nel welfare locale, promuovendo politiche sociali inclusive e di qualità. Chiediamo particolare attenzione alla tutela delle persone anziane, dei non autosufficienti, delle famiglie in condizione di disagio, dei lavoratori precari e delle nuove povertà ma anche ulteriori servizi per giovani e immigrati. L’inclusione sociale deve diventare un principio trasversale, presente in ogni azione amministrativa: dal diritto alla casa all’accesso ai servizi educativi e sanitari, dal sostegno alla disabilità fino alla promozione del lavoro dignitoso e risoluzione di ataviche vertenze territoriali. Siamo convinti che solo attraverso una governance partecipata, trasparente e orientata al bene comune si possa rispondere con efficacia alle sfide che i nostri territori si trovano ad affrontare. In questo percorso, la CISL rinnova la sua disponibilità a collaborare attivamente. Auspichiamo di trovare nei nuovi sindaci di Rende, Cassano all’ Ionio, Paola, Cetraro e Scalea, interlocutori sensibili per affrontare con responsabilità e tramite nuovi percorsi di confronto anche le diverse tematiche locali, tra cui il contrasto all’illegalità, e auguriamo alle nuove giunte un mandato proficuo e ispirato ai valori della giustizia sociale, dell’equità e della solidarietà».