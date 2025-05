Corruzione, chiesto il proscioglimento per Giuseppe Aieta

il processo

COSENZA La Procura di Paola ha chiesto il proscioglimento per il neo sindaco di Cetraro Giuseppe Aieta. Si è svolta, oggi davanti al gup del Tribunale di Paola l’udienza preliminare relativa al procedimento penale che vede tra gli indagati l’ex consigliere regionale e neo sindaco eletto nell’ultima tornata elettorale. Aieta, difeso dall’avvocato Vincenzo Adamo, assieme ad altri indagati, è accusato di una serie di ipotesi di corruzione, relative al periodo in cui svolgeva la funzione di consigliere regionale. L’udienza di oggi era dedicata allo scioglimento della riserva sulle questioni preliminari sollevate dalla difesa e alle conclusioni della pubblica accusa, rappresentata in aula dal procuratore capo di Paola, Domenico Fiordalisi. La Procura ha chiesto il proscioglimento per “insussistenza del fatto” per tutti reati contestati ad Aieta e agli altri. La pubblica accusa ha fatto riferimento anche alla sentenza emessa dalla Cassazione in cui si evidenziava “un deficit probatorio” nell’indagine. Il 10 ottobre la parola passa al collegio difensivo. Secondo l’accusa, Aieta avrebbe promesso assunzioni e commesso atti contrari ai doveri d’ufficio in cambio dei voti per le Regionali del 2020. (AGI)

