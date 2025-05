Costanziadi in Calabria, Iacopino agli studenti: «L’arte marziale mi ha insegnato a superare i limiti»

i valori dello sport

CATANZARO È stato Vincenzo Iacopino, giovanissimo atleta calabrese e due volte medaglia di bronzo ai Campionati italiani di parataekwondo, l’ospite d’onore della prima giornata delle Costanziadi 2025, manifestazione sportiva organizzata dall’Istituto di istruzione superiore “Luigi Costanzo” di Decollatura. La sua testimonianza ha dato ulteriore valore all’evento, che richiama i Giochi della gioventù di una volta, aperto stamani nel campo sportivo della cittadina del Reventino. «Praticare il taekwondo – ha detto Iacopino davanti a centinaia di studenti – mi ha aiutato tantissimo, sia da un punto di vista sportivo che personale. Mi ha insegnato a concentrarmi, a rispettare le regole e ad affrontare i sacrifici necessari per raggiungere i miei obiettivi. Oggi sono campione regionale e, per due anni consecutivi, sia a Torino che di recente a Busto Arsizio, ho conquistato il terzo posto assoluto ai Campionati italiani di parataekwondo, entrando tra gli atleti più forti d’Italia nella mia categoria».

Superare ogni barriere grazie allo sport

Iacopino, della Taekwondo 2018 Reggio Calabria, è stato accompagnato dal maestro Salvatore Chiovaro, delegato Fita per la provincia di Reggio Calabria e tecnico della stessa società. Entrambi sono stati accolti con entusiasmo dagli studenti e dal corpo docente, nella cornice di un progetto di grande rilievo educativo e sociale che punta a valorizzare lo sport come strumento di crescita e inclusione. «Quella di oggi – ha dichiarato la dirigente scolastica Maria Francesca Amendola – è la giornata inaugurale delle nostre Costanziadi, le “Olimpiadi” del Costanzo. Siamo molto felici di aver ospitato un giovane campione come Vincenzo Iacopino, la cui presenza incarna il messaggio più profondo che vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi: superare ogni barriera, fisica o sociale, grazie allo sport e ai suoi valori. Tutto l’Istituto ha partecipato a un progetto complessivo sostenuto dal Fondo di coesione e dalla Regione Calabria, che ha permesso di approcciare numerose discipline sportive e di sviluppare la cultura dell’inclusione».

Le parole del presidente del Comitato Fita Calabria

Per l’occasione, il presidente del Comitato Fita Calabria, Giancarlo Mascaro, ha affermato: «Ringrazio molto l’Istituto “Costanzo” e la sua dirigente per l’ottima ospitalità. Vincenzo Iacopino è un esempio fulgido di determinazione, disciplina e crescita personale. Il mio augurio è che il taekwondo venga sempre più considerato, non soltanto in Calabria ma in tutto il Paese, come dimensione formativa capace di costruire personalità forti e sicure, fin dalla tenera età. È un obiettivo che stiamo perseguendo anche grazie all’impegno incessante del presidente della Fita, Angelo Cito, e alla dedizione dei nostri tecnici, che ogni giorno accompagnano i giovani lungo un percorso di valore, rispetto e coraggio, che è bene continuare a portare avanti nelle scuole». Le Costanziadi 2025 proseguiranno sabato 31 maggio con la seconda giornata di gare, giochi e condivisione, nella certezza che lo sport, più che una competizione, è una scuola di vita.

