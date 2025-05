Crotone, evade dai domiciliari: diposto l’arresto in carcere

la misura

CROTONE Negli ultimi giorni i carabinieri della sezione radiomobile hanno denunciato un uomo di Crotone perché evaso dalla detenzione domiciliare. A seguito di numerosi controlli presso la sua abitazione, il soggetto è risultato continuativamente irreperibile per alcuni giorni. I carabinieri lo hanno denunciato, richiedendo la revoca della misura alternativa in atto. Ulteriori accertamenti hanno poi consentito di rintracciarlo nella propria abitazione in occasione di un ulteriore controllo. Successivamente alla richiesta dei carabinieri è stata disposta la revoca della misura con conseguente ripristino della detenzione in carcere, effettuato dai carabinieri della locale stazione. Questa attività scaturisce dalla incessante attività di controllo del territorio svolta dai carabinieri della compagnia di Crotone volta a garantire la sicurezza pubblica e la corretta osservanza delle misure alternative alla detenzione.

