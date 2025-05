Salvini a Reggio, Falcomatà consegna un lungo dossier: «Attendiamo risposte»

la visita

REGGIO CALABRIA «All’incontro con il Ministro Salvini ho consegnato un corposo dossier con una serie di punti sui quali mi aspetto delle risposte». Lo scrive su facebook il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Falcomatà aggiunge: «Il taglio del 70% delle risorse destinate alle strade provinciali, deciso dal Governo qualche giorno fa, che in Calabria significa 8 milioni in meno alla manutenzione della viabilità interna, in un contesto nel quale, solo per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, servono 400 milioni per il ripristino di strade, ponti e viadotti. Il finanziamento fantasma per l’arrivo dell’Alta Velocità ferroviaria fino a Reggio Calabria. L’elettrificazione ed il raddoppio della linea ferroviaria jonica. Il completamento della Strada Statale jonica 106. I tagli ai progetti infrastrutturali del Pnrr, su asset strategici come sanità, scuole, impianti sportivi, riqualificazione dei beni confiscati, strade e forestazione. Il dirottamento delle risorse della Coesione sul Ponte sullo Stretto. Risorse che peraltro dovrebbero essere aggiuntive e nel tempo sono diventate sostitutive, e che adesso vengono addirittura sottratte al Mezzogiorno. Il Ponte sullo Stretto ci interessa certo, ci interessa – prosegue Falcomatà – che le comunità locali siano realmente coinvolte nei processi decisionali, che Villa San Giovanni, Campo Calabro, Reggio Calabria non siano sventrate dagli eventuali cantieri. Ci interessa capire qualcosa in più sugli espropri e come il progetto supererà le innumerevoli prescrizioni che sono state sollevate. Ci interessa capire di più anche sul tema dei controlli giudiziari sull’allarme per possibili infiltrazioni mafiose e su come il governo intenda affrontarlo anche alla luce delle osservazioni sollevate dal Presidente della Repubblica. Ci interessa tutto questo. Ci interessano i nostri territori».

