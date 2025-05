Azione Lamezia: «Il 5% un primo passo. L’8 e il 9 giugno si vota Lo Moro»

amministrative 2025

LAMEZIA TERME «Un anno fa – si legge in una nota – Azione Lamezia era solo un progetto in costruzione. Oggi è una realtà politica riconosciuta e presente nella città. Il risultato di queste elezioni amministrative – con il 5% dei consensi – rappresenta per noi un primo passo significativo. È un segnale chiaro: Lamezia ha voglia di cambiamento e c’è spazio per una proposta politica seria, riformista e concreta. Azione ha raccolto un voto di opinione libero e consapevole, svincolato dalle vecchie logiche personalistiche e clientelari. Un voto che ha premiato il merito delle idee, la credibilità dei candidati e l’impegno coerente sul territorio. Siamo solo all’inizio di un percorso lungo e complesso, ma che intendiamo affrontare con determinazione, visione e spirito di servizio. Ringraziamo chi ci ha dato fiducia, e soprattutto la squadra che ha lavorato con serietà, passione e competenza in ogni fase di questa campagna elettorale. Adesso si guarda avanti. L’8 e il 9 giugno si torna al voto per il ballottaggio. Azione Lamezia sostiene convintamente Doris Lo Moro come sindaca. Riteniamo che la sua figura rappresenti un punto di riferimento fondamentale per la città: per la sua storia personale e istituzionale, per la coerenza dimostrata in anni di impegno pubblico, e per la sua capacità di unire legalità, ascolto e competenza. In un momento così delicato per il futuro di Lamezia, serve una guida solida, autorevole e libera da condizionamenti. L’8 e il 9 giugno abbiamo l’opportunità di scegliere tutto questo. Scegliere Doris Lo Moro significa scegliere serietà, trasparenza e futuro», conclude la nota di Azione.

