«Catanzaro rischia di trovarsi di nuovo senza comandante della Polizia Locale»

l’intervento

CATANZARO «C’era da rifondare un corpo della Polizia Municipale, c’era da risistemare un’organizzazione, da potenziarla con l’assunzione di funzionari e operatori; c’era soprattutto una città che aveva bisogno di risposte. A oggi, invece pare che che il nuovo comandante della Polizia Locale stia per abbandonare la nave, che non è però quella del noto libro dello scrittore Richard F. Newcomb». Lo scrive il consigliere comunale di Azione a Catanzaro Stefano Veraldi. «Se ciò corrispondesse al vero sarebbe un atto dovuto conoscerne le motivazioni che avrebbero spinto colui che si è presentato alla città come il rivoluzionario a “scappare” dal capoluogo di Regione. Inoltre dovremmo sapere se il comandante della Polizia Locale ha adottato tutte le misure o quali intendimenti siano in cantiere per quanto riguarda l’obbligatoria rotazione dei funzionari del suo settore».

«Catanzaro ha bisogno di certezze»

«Si tratta – si legge – di un adempimento previsto per legge per le pubbliche amministrazioni e che, quindi, deve essere messo in pratica in tutti gli ambiti dell’amministrazione comunale. Questa esigenza vale ancor di più in un settore strategico e particolarmente esposto come quello della Polizia locale, dove è indispensabile scongiurare i rischi di incrostazioni burocratiche e di preservare sempre il massimo rigore in termini di trasparenza. Invece tutto tace e Catanzaro sarà forse, ancora una volta senza un comandante! Che succederà dopo se fosse tutto vero? Si assegnerà provvisoriamente ad interim? Fino a quando può durare l’interim del dirigente amministrativo su un Corpo che ha bisogno di avere una responsabilità dirigenziale certa e visibile anche nei confronti delle Istituzioni? Chiediamo pertanto una risposta negli organi consiliari preposti, dal segretario generale e dell’assessore al ramo sulla fondatezza o meno di queste voci di corridoio. Catanzaro ha bisogno di certezze, abbiamo bisogno di un’organizzazione che funziona, abbiamo bisogno di una Polizia Locale presente sul territorio nella sua interezza e soprattutto la città di Catanzaro ha bisogno di un comandante».

