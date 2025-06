Ercole Giap Parini rieletto direttore del dipartimento di Scienze politiche e sociali

unical

COSENZA Ercole Giap Parini è stato rieletto direttore del dipartimento di Scienze politiche e sociali (DISPeS) dell’Università della Calabria. Gli aventi diritto erano 76 e l’affluenza al voto è stata del 98,7%. Il professore ha ottenuto 64 preferenze (85,3%), lo scrutinio ha registrato 11 schede bianche. Le operazioni di voto si sono svolte interamente in modalità telematica sulla piattaforma Eligo. Ercole Giap Parini – che resterà in carica fino al 31 ottobre 2029 – dirige il DISPeS dal 2021 ed era già stato rieletto a giugno dello scorso anno in occasione del turno di elezioni suppletive indetto ai sensi dell’art. 8.1 dello Statuto d’Ateneo per ottenere l’allineamento della durata dei mandati direttoriali a quella dei mandati senatoriali. Dal 2020 Parini è professore ordinario di Sociologia generale (SPS/07) e si occupa prevalentemente del rapporto tra sociologia e letteratura, con particolare attenzione a come quest’ultima si intreccia con il lavoro del ricercatore sociale. Tra i suoi principali oggetti di studio vi sono, inoltre, la storia della sociologia, con particolare attenzione alla definizione dei concetti nei contesti ove essi hanno preso corpo, e la trasformazione delle pratiche della produzione del sapere scientifico, alla comunicazione della scienza e alla trasformazione della scienza nel contemporaneo. In passato si è occupato di mafia e criminalità organizzata, di fenomeni migratori e della pratica del caporalato tradizionale in Calabria.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato