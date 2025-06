Paura nel Cosentino, nella notte in fiamme tre camion e una palazzina

il rogo

COSENZA Tre furgoni incendiati, una palazzina lambita dalle fiamme e famiglie evacuate. È il bilancio di una notte caotica a Campora San Giovanni, in provincia di Cosenza, dove i Vigili del fuoco sono al lavoro dalle 4 di stamattina per spegnere le fiamme che hanno avvolto una palazzina. Il rogo è partito da alcuni camion adibiti al deposito di frutta e parcheggiati nelle vicinanze, per poi estendersi fino all’immobile. Le famiglie sono state evacuate e non si registrano, al momento, feriti. Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire le dinamiche all’origine del rogo: al momento non viene esclusa alcuna pista. (redazione@corrierecal.it)

