Caputo: «Il gradimento verso il Presidente Occhiuto è il riconoscimento di un lavoro concreto»

il commento

COSENZA «Il risultato del sondaggio SWG, che vede il presidente Roberto Occhiuto tra i governatori più apprezzati d’Italia e primo nel Mezzogiorno, è motivo di soddisfazione ma anche di riflessione. Crescere di sei punti in un anno, attestandosi al 52% di gradimento dopo quasi quattro anni di mandato, non è frutto del caso: è il riconoscimento di una guida concreta, coerente, capace di affrontare le emergenze senza retorica e con spirito di servizio.

La sanità, le infrastrutture, la transizione digitale, la legalità, l’efficienza amministrativa, la valorizzazione delle risorse comunitarie e del territorio: sono ambiti in cui la Regione Calabria ha finalmente compiuto scelte chiare, spesso coraggiose. Il presidente Occhiuto ha rimesso in moto processi rimasti bloccati per anni, con l’obiettivo di costruire una Calabria più moderna e competitiva, ma anche più giusta e vivibile.

L’apprezzamento che oggi raccoglie non arriva solo da chi lo sostiene politicamente, ma da tanti calabresi che riconoscono il valore del lavoro svolto. È un consenso maturo, che nasce dalla concretezza dei risultati e da una visione credibile del futuro.

Da vicepresidente del Consiglio regionale, ma anche da calabrese, considero questo risultato un segnale forte: la Calabria vuole andare avanti. E lo sta facendo con un presidente che lavora ogni giorno per dare alla nostra terra il futuro che merita. A lui va il mio apprezzamento più sincero, insieme all’augurio di proseguire su questa strada con la stessa determinazione e passione che lo hanno sempre contraddistinto». . Lo sostiene il vicepresidente del Consiglio regionale Pierluigi Caputo.