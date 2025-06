Morto davanti alla guardia medica chiusa, parte l’indagine della Procura di Lamezia

il caso

LAMEZIA TERME Sarà la procura di Lamezia Terme ad occuparsi della vicenda che riguarda l’assenza del medico nella postazione di Falerna della Guardia medica nel pomeriggio del 23 maggio scorso, quando un uomo è deceduto in piazza per un malore dopo essersi recato alla Guardia medica trovandola chiusa. La conferma arriva dal sindaco di Falerna Francesco Stella dopo aver appreso che contro il medico è stata sporta denuncia dal commissario dell’Azienda sanitaria di Catanzaro Antonio Battistini in seguito ad un’indagine interna e dopo aver trasmesso gli atti alla Procura. Battistini, secondo quanto appreso, ha allegato anche una lettera dello stesso sindaco di Falerna con la quale il primo cittadino aveva segnalato le difficoltà nella cittadina derivanti dai servizi di assistenza sanitaria sul territorio. (ANSA).

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato