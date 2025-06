Sequestrato oltre un quintale di prodotti ittici in un ristorante etnico di Vibo

L’operazione

VIBO VALENTIA Nel corso dei servizi di polizia marittima finalizzati alla tutela del consumatore, alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici in commercio, nonché della salvaguardia degli stock ittici stessi, i militari della Guardia Costiera di Vibo Valentia hanno proceduto al sequestro di oltre un quintale di prodotto ittico, pronto per la somministrazione, privo di documentazione attestante la tracciabilità e la provenienza del prodotto. L’operazione ha coinvolto un ristorante di cucina orientale della città. Al titolare è stata inflitta una sanzione amministrativa di 1500 euro. Nel corso dell’accertamento è intervenuto, su segnalazione dei militari, anche il personale dell’A.S.P. di Vibo Valentia, che al titolare dell’esercizio commerciale ha contestato violazioni relative allo stato di conservazione del prodotto ittico ed altre carenze di tipo igienico-sanitarie.

