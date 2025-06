Una donna incinta aggredita all’esterno dell’ufficio postale di Corigliano scalo

responsabile in fuga

CORIGLIANO-ROSSANO Una donna incinta è stata aggredita all’esterno dell’ufficio postale di Corigliano scalo. L’episodio, avvenuto in pieno giorno, è scaturito da una lite legata all’attesa in fila. A colpire la donna sarebbe stato un uomo che si è poi allontanato rapidamente. I presenti hanno subito allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. I Carabinieri di Corigliano Rossano stanno conducendo le indagini, acquisendo le immagini di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze per identificare l’aggressore.

