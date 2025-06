Sicurezza sul lavoro: blitz dei Carabinieri in un cantiere abusivo a Le Castella

la scoperta

ISOLA CAPO RIZZUTO I Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, unitamente a personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Crotone, hanno svolto una serie di controlli finalizzati al contrasto del lavoro irregolare e alla verifica del rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel corso dell’attività nella frazione Le Castella è stato accertato un cantiere edile non in regola con le previste autorizzazioni e con la normativa vigente afferente alla sicurezza sul posto di lavoro e la formazione dei lavoratori dipendenti. È stata inoltre accertata la presenza di lavoratori senza contratto di assunzione e sprovvisti dell’obbligatoria visita medica. Il titolare della ditta è stato quindi deferito alla Procura di Crotone. A seguito di ciò sono state comminate sanzioni per un totale di 9.700,00 euro.

Questi controlli rientrano nell’ambito di una più ampia attività di prevenzione e vigilanza, disposta e coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone, volta a contrastare il lavoro sommerso e a garantire condizioni di lavoro sicure, dignitose e conformi alla normativa vigente. L’obiettivo è quello di tutelare concretamente la salute dei lavoratori e contrastare forme di sfruttamento che ledono i diritti fondamentali delle persone e alterano la concorrenza nel mercato del lavoro.

