Ancora un crollo in località Passo Cavaliere di Tropea

TROPEA Un nuovo preoccupante crollo della parete rocciosa si è verificato nella notte tra il 6 e il 7 giugno in località Passo Cavaliere, zona sud del territorio comunale di Tropea. L’evento franoso ha interessato l’area adiacente alla “Scaletta del Parcheggio dei Carabinieri”, un accesso secondario molto utilizzato per raggiungere la popolare spiaggia di Rocca Nettuno. A lanciare l’allarme è l’ex consigliere comunale Antonio Piserà, che ha inviato una segnalazione urgente ai Commissari Straordinari del Comune di Tropea, al Prefetto di Vibo Valentia, al Comando dei Vigili del Fuoco e alla Capitaneria di Porto. «Questo crollo – denuncia Piserà – non è un episodio isolato, ma l’ennesima conferma di una fragilità strutturale nota da anni e mai affrontata con la dovuta serietà. È inaccettabile che un’area a così elevata frequentazione turistica venga lasciata in condizioni di instabilità geologica». La zona in questione, già classificata a rischio idrogeologico, è stata teatro di eventi simili nel 2012 e nel 2016, ma – come ricorda l’ex consigliere – «nessun intervento strutturale di consolidamento è mai stato eseguito». Già lo scorso 5 settembre 2024, Piserà aveva segnalato la pericolosità del costone al Comune, con nota protocollata n. 26496. «Ma a distanza di mesi – spiega – nulla è cambiato».

