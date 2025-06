Referendum, alla prima rilevazione affluenza al 7,4%. Il dato più basso in Calabria

L’ITALIA ALLE URNE

ROMA Alla rilevazione delle ore 12 – secondo i dati del ministero dell’Interno – l’affluenza alle urne per il referendum in Italia si aggira sul 7,4%. La regione che presenta il dato più basso è la Calabria, con il 4,38%, segue la Sicilia con il 4,47%. Le regioni con l’affluenza più alta sono l’Emilia Romagna (10,9%) e la Toscana (10,3%). Per quanto riguarda la Calabria nel dettaglio, la provincia in cui si è votato di più, con il 5,5% è stata quella di Catanzaro, seguita da Cosenza, 4,83%. Sotto il 4% l’affluenza nelle altre tre province: 3,60 Reggio Calabria, 3,54% Crotone e 3,19% Vibo Valentia. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato