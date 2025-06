Assemblea Rsu della Giunta regionale, eletta la Delegazione Trattante

le nomine

CATANZARO L’assemblea della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) della Giunta Regionale- Regione Calabria, riunitasi in data odierna, con un’ampia maggioranza, ha eletto il suo organo esecutivo, la Delegazione Trattante. All’interno della stessa Delegazione Trattante, si è proceduto alla elezione del Coordinatore e il Vice Coordinatore, nelle persone di Enzo Bruno e Mariagrazia Muscatello. «Con la riunione odierna, finalmente inizia un nuovo percorso lungo tre anni, che ci vedrà fortemente impegnati nel dare risposte ai colleghi che con il loro voto hanno dato precisa delega agli eletti».

Un nuovo percorso basato sulla collaborazione

«La Delegazione Trattante sarà chiamata a fare sintesi rispetto alle decisioni prese collegialmente nell’Assemblea RSU, alla quale vorremmo fosse restituito il ruolo decisionale che le spetta, quale organo eletto dalle lavoratrici e dai lavoratori. Dall’assemblea è emersa la volontà da parte dei componenti della RSU presenti di avviare un percorso nuovo basato sulla collaborazione, con trasparenza, impegno e responsabilità, per affrontare in maniera fattiva le tante problematiche che interessano i lavoratori. La campagna elettorale in Regione Calabria, purtroppo non è stata scevra di conflitti, determinata da una diversa visione su come affrontare le problematiche relative alle dinamiche aziendali, legate alla gestione delle politiche del personale interno. Pur tuttavia, l’azione che bisognerà intraprendere, dovrà necessariamente mirare all’inclusività. Gli aspetti di maggiore criticità sui quali si è dato mandato alla Delegazione Trattante di intervenire sono: la liquidazione degli istituti contrattuale degli anni 2024 e precedenti; la definizione del CIDA 2025; la rivisitazione del fabbisogno triennale del personale, al fine di arrivare ad una nuova selezioni delle progressioni di carriera (Verticalizzazioni Ordinarie), valorizzazione dei lavoratori Arpal, presenti negli uffici della Regione Calabria.

I componenti eletti

I componenti eletti in Delegazione Trattante sono: Mariagrazia Muscatello, Federica Martire, Paola Palermo, Romualdo Lentini, Attilio Marino, Marianna Siclari, (FPCGIL), Enzo Bruno, Palma Cannataro, Elisabetta Cirianni, Agostino Muglia (UILFPL), Gianluca Tedesco, Sofia Baffa, Francesco Iaria, Antonio Belmonte (CSA- CISAL). Gli stessi, come già rimarcato, lavoreranno di concerto con tutti gli eletti RSU e le OO.SS. con volontà collaborativa verso l’Ente nell’interesse primario delle lavoratrici e dei lavoratori. «L’auspicio è che questa Amministrazione Regionale, metta in campo tutte le azioni atte alla risoluzione dei molteplici problemi del personale, per conseguire quei risultati tanto attesi da tutto il personale Regionale».

