«Un boato mostruoso». Due feriti gravi nell’esplosione a Mirto Crosia

a fuoco un palazzo

MIRTO CROSIA «Un’esplosione mostruosa», così hanno commentato alcuni testimoni. È successo nella serata di ieri, qundo un bombolone di Gpl è esploso in località Sorrento, nel centro urbano di Mirto nel comune di Crosia, mandando a fuoco un intero stabile. Le immagini sono paurose.

L’episodio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha provocato il ferimento di almeno due persone, tra cui anche il consigliere comunale e già assessore Graziella Guido, che hanno riportato ustioni importanti.

Fortunatamente, al momento non si registrano vittime, ma non è escluso che il bilancio dei feriti possa aumentare. La deflagrazione, di eccezionale intensità, è stata avvertita distintamente anche a circa 10 chilometri di distanza, fino a Calopezzati mare, segno della potenza dell’onda d’urto generata.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Cirò Marina, supportati dalle squadre provenienti da Corigliano-Rossano, che stanno operando per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali ulteriori danni. Presenti anche le ambulanze del 118 Suem, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti e li hanno trasportati in ospedale. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità sono affidate ai carabinieri della stazione locale di Mirto Crosia.

La comunità è sotto shock, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni delle persone ferite e sulle operazioni di soccorso ancora in corso.

