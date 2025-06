Pd Cosenza, Paolo Pappaterra portavoce di Innovazione, Comunità e Territori

il congresso provinciale

COSENZA La piattaforma congressuale nata pochi giorni fa dall’iniziativa di amministratori locali, segretari di circolo, dirigenti di partito e studenti universitari sta registrando una crescente partecipazione tra gli iscritti, con nuove adesioni che continuano ad arrivare.

Nel corso della riunione di ieri sera, il gruppo ha scelto all’unanimità come portavoce Paolo Pappaterra, sindaco di Mormanno e membro della segreteria regionale PD. Il suo compito sarà quello di rappresentare il gruppo e favorire il dialogo con tutte le componenti del partito in questa fase congressuale.

«Ribadiamo con forza la nostra volontà di confrontarci apertamente con tutti, ma con altrettanta chiarezza riteniamo che questo confronto debba partire dai contenuti e dalla visione che abbiamo già proposto. È nostra intenzione contribuire in modo determinante al percorso congressuale, esprimendo un nostro candidato alla guida della Segreteria provinciale e un gruppo dirigente coerente con le idee e lo spirito che ci animano» si legge in una nota diramata dal gruppo.

Da ieri si è insediata l’assemblea permanente che accompagnerà il lavoro del gruppo fino alla presentazione ufficiale della mozione e della candidatura, prevista per venerdì. Il gruppo tornerà a riunirsi, quindi, questa sera per proseguire il lavoro.

«Rinnoviamo nuovamente ai tanti iscritti che si sono sentiti per anni svuotati da ogni possibilità di incidere nella vita del partito, l’invito di partecipare ed aderire alla costruzione della nostra piattaforma e della proposta congressuale».