Sostegno alle imprese, la Regione attiva il “Fri Calabria”: sul piatto 105 milioni

l’investimento

CATANZARO Oltre 100 milioni di euro per il sostegno all’innovazione e ai settori strategici. La Regione Calabria lancia il fondo “Fri”, nuovo strumento finanziario destinato a sostenere imprese già operative in Calabria o nuove imprese interessate a insediarsi nel territorio regionale. Il “Fri” nasce da un accordo tra Regione Calabria, Cassa Depositi e Prestiti e Abi – Associazione Bancaria Italiana.

Il meccanismo

A presentare il “Fri Calabria” in una conferenza stampa alla Cittadella l’assessore regionale allo Sviluppo economico Rosario Varì insieme al dg del Dipartimento Paolo Praticò e all’amministratore delegato di Fincalabra, Alessandro Zanfino, insieme a rappresenti di Cdp e Abi. «È uno strumento agevolativo particolarmente importante – ha spiegato Varì – perché ha la finalità di attrarre e consolidare sul territorio regionale degli insediamenti produttivi che siano sostenibili, innovativi e quindi di consentire alle aziende di essere competitive sui mercati e di creare occupazione. Mettiamo a disposizione 105 milioni, 35milioni della regione Calabria e il resto sarà oggetto di un finanziamento da parte di Cdp e del sistema bancario». Questo il meccanismo: le imprese partecipanti presentano un piano di investimenti. Le imprese ammesse alle agevolazioni o al finanziamento ricevono un contributo a fondo perduto della Regione fino al 30% delle spese ammesse, un eventuale contributo agli interessi del 2% massimo con le risorse stanziate dalla Regione sul finanziamento Cdp. Il restante importo è coperto da un finanziamento agevolato concesso da Cdp, pari al 30%, da un finanziamento bancario (30%). Le imprese apportano mezzi propri in misura del 10% dell’investimento. Gli interventi finanziabili sono investimenti produttivi (realizzazione di nuove unità produttive, ampliamento delle unità produttive esistenti, diversificazione della produzione, acquisizione di unità produttive esistenti) ed eventualmente progetti di innovazione. Nel file allegato in basso tutti i dettagli del Fondo “Fri Calabria”. (c. a.)

