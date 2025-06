Per quattro pregiudicati del Catanzarese scatta l’Avviso Orale Aggravato

Il provvedimento

CATANZARO Il Questore di Catanzaro ha messo quattro provvedimenti di Avviso Orale Aggravato nei confronti di altrettante persone della provincia, a seguito di controlli di Polizia e Carabinieri. Le misure, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, scaturiscono dall’esito dell’attività istruttoria curata dalla Divisione Polizia Anticrimine – Sezione Misure di Prevenzione. Tutti i destinatari hanno precedenti penali e annoverano sentenze definitive passate in giudicato. In primis due uomini di 29 e 36 anni, residenti a Botricello, che risultano gravati di vari reati tra i quali minaccia e violenza a Pubblico Ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e che sono stati più volte deferiti all’Autorità Giudiziaria dalla Stazione dei Carabinieri di Botricello. Per entrambi, il Tribunale di Catanzaro, nel novembre del 2024, ha emesso sentenza divenuta irrevocabile nello scorso mese di marzo per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale in concorso. Il terzo provvedimento riguarda invece un 58enne residente a Davoli, che risulta gravato più volte di precedenti penali per reati commessi in ambito regionale. A suo carico risultano tre condanne irrevocabili, la più recente emessa dal Tribunale di Catanzaro sempre nel novembre 2024, passata in giudicato nello scorso mese di aprile, per il reato introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Il quarto provvedimento, infine, su proposta del Commissariato di Polizia di Lamezia Terme, riguarda un 47enne residente nella città della Piana, con a carico quattro sentenze passate in giudicato, rispettivamente per i reati di estorsione in concorso, estorsione, detenzione abusiva di armi e porto di armi e di oggetti atti ad offendere. Quest’ultima, in particolare, è stata emessa dal Tribunale di Lamezia Terme ed è divenuta irrevocabile nel 2023.

L’Avviso Orale Aggravato

Con il provvedimento di Avviso Orale Aggravato, che il Questore emette in qualità di Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza nei confronti di coloro che hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi, vengono imposte specifiche restrizioni ai destinatari, con l’obiettivo di dissuaderli dal persistere in condotte criminose. È una misura di prevenzione che rientra nel più ampio quadro di attività prevenzionali dei fenomeni delinquenziale, finalizzate a ridurre il rischio di recidiva e a tutelare la sicurezza dei cittadini, per impedire che soggetti con un trascorso penale grave possano continuare a costituire una minaccia per la comunità. In caso di reiterazione dei reati e dell’inosservanza del provvedimento, che è sanzionata con una pena in carcere fino a tre anni e con il sequestro delle cose o dei mezzi utilizzati, il Questore può proporre al Tribunale di emettere il provvedimento della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza per i trasgressori.

