Rinnovo del contratto dei Metalmeccanici, sciopero di 8 ore venerdì 20 giugno

la protesta

CATANZARO Le segreterie della Fim, Fiom, Uilm Calabria, confermando il blocco degli accordi dei fondi formativi, degli straordinari, delle flessibilità e mantenendo affisse le bandiere agli ingressi degli stabilimenti, rilanciano la mobilitazione con 8 ore di sciopero, il prossimo venerdì 20 giugno 2025. Ad annunciarlo sono il segretario generale Fim-Cisl Pino Grandinetti, il segretario generale Fiom-Cgil Umberto Calabrone e il segretario generale Uilm-Uil Antonio Laurendi.

Lo sciopero ha lo scopo di favorire la riapertura della trattativa per il rinnovo del Contratto dei Metalmeccanici.

Il rinnovo del contratto nazionale è l’unica risposta dei Lavoratori per aumentare i salari, contrastare la precarietà, dare stabilità, estendere i diritti e rafforzare la sicurezza sul lavoro. «La mobilitazione delle Metalmeccaniche e dei Metalmeccanici – affermano – si fermerà solo quando si riaprirà il negoziato e si sarà raggiunto un accordo giusto. Svuotiamo le fabbriche!».

La manifestazione per la Regione Calabria si terrà a Vibo Valentia, con concentramento alle 9:30 in Via Vittorio Emanuele III (Prefettura), arrivo in Via Veneto (Confindustria Vibo Valentia).

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato