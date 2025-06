Tra padel ed enogastronomia l’iniziativa a sostegno del centro antiviolenza “Lanzino”

campagna di tesseramento

COSENZA La solidarietà non va in vacanza, soprattutto se a sostegno del CAV “R. Lanzino”.

Il Centro Antiviolenza promuove di concerto con il TC Tennis Padel di Cosenza per il prossimo 18 giugno dalle 19,30 l’iniziativa “Sii parte del cambiamento” a sostegno delle attività del CAV.

Nella sede di Via degli Stadi nei pressi del campo scuola, la campagna di tesseramento e promozione della raccolta di donazioni anche attraverso il 5×1000, sarà allietata da degustazioni di vino e prodotti del territorio.

“Il Centro contro la violenza alle donne “R.Lanzino” di Cosenza è da anni un punto di riferimento fondamentale per tante donne che trovano il coraggio di denunciare, di ricominciare, di vivere. Troppo spesso le donne vengono ignorate, silenziate, lasciate sole. Ma c’è chi, ogni giorno, le ascolta, le sostiene, le accompagna verso un futuro libero dalla violenza.

«Per questo nasce una serata speciale di solidarietà e consapevolezza, aperta a tutta la cittadinanza, per sostenere concretamente il lavoro instancabile del CAV», ha affermato Roberta Attanasio, presidente del CAV, che ha sottolineato come «aiutare il Centro significa sostenere i progetti di accoglienza ed empowerment dedicati alle donne nel loro percorso di autodeterminazione per la riappropriazione della propria libertà, oltre a dare continuità alle iniziative di prevenzione attraverso percorsi di formazione e informazione per accrescere la consapevolezza e la conoscenza rispetto alla violenza contro le donne».

Antonella Veltri, past president della rete nazionale dei centri antiviolenza D.i.Re e socia fondatrice del Centro, ha poi aggiunto che «la solidarietà alle nostre attività si traduce così in un’azione di impegno civico che ha permesso nel tempo di sostenere le donne che sempre più numerose si rivolgono al nostro CAV».

Diverse sono le aziende che hanno voluto sostenere l’iniziativa del CAV: Le Conche, Arena Mieli, Buonimpasto, Salumificio Menotti e Nonna Marida contribuiranno con l’allestimento di uno stand ad hoc.

Appuntamento, dunque, al prossimo 18 giugno al TC Tennis Padel di Cosenza. L’ingresso sarà gratuito.