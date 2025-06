Trasporto negato a un alunno con disabilità, si muove il garante regionale

nel cosentino

TORANO CASTELLO «Stamattina anche il Consiglio Regionale della Calabria – Garante dei Diritti delle persone con disabilità (Ernesto Siclari, ndr), con una lunga nota ha diffidato il Comune di Torano Castello, chiedendo all’ente la predisposizione di un progetto di vita individuale idoneo a garantire a mio figlio la fruizione di servizi più completi». A darne notizia è Valentino Adimari, ex consigliere comunale del centro del Cosentino che nei giorni scorsi aveva denunciato il caso del trasporto negato dopo una sua presa di posizione critica nei confronti della giunta, caso di cui il Corriere della Calabria aveva dato notizia qui. «Fin quando Dio mi darà la forza, il sottoscritto vi comunica che ogni abuso sarà contrastato. Per ogni cittadino di Torano» scrive Adimari in un post su facebook.

